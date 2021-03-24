بورصة أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 24-3-2021
الأربعاء 24/مارس/2021 - 04:04 ص
حسين العمدةطباعة
تقدم «الدستور» تقريرًا عن بورصة أسعار الدواجن، اليوم الأربعاء 24-3-2021، ويبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن أسعار الدواجن بمختلف أنواعها، ويتضمن التقرير التالى كافة أنواع الدواجن وهي "الفراخ وأمهات الفراخ البيضاء والبط وكتاكيت الفراخ، وكراتين البيض سواء البلدي أو الأبيض أو الأحمر".
ولديكم أهم المعلومات عن أسعار الدواجن بكافة أنواعها، وفقًا لآخر التحديثات في السوق المصري، حيث تمثل أسعار الدواجن اهتماما على مؤشر البحث جوجل بشكل يومي، لذلك نقدم لكم تقريرًا يوميًا شاملًا عن كافة الأنواع.
نستعرض لكم كافة التفاصيل والمعلومات عن أسعار الدواجن خلال التقرير التالي، كما هو موضح بالتالي:
ولديكم أهم المعلومات عن أسعار الدواجن بكافة أنواعها، وفقًا لآخر التحديثات في السوق المصري، حيث تمثل أسعار الدواجن اهتماما على مؤشر البحث جوجل بشكل يومي، لذلك نقدم لكم تقريرًا يوميًا شاملًا عن كافة الأنواع.
بورصة أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 24-3-2021
نستعرض لكم كافة التفاصيل والمعلومات عن أسعار الدواجن خلال التقرير التالي، كما هو موضح بالتالي:
أسعار الفراخ اليوموصل سعر كيلو الفراخ البيضاء بين ٢٤ إلى ٢٥ جنيهًا، وبلغ سعر كيلو الفراخ الساسو بين ٣٢ إلى ٣٣ جنيهًا، وسجل سعر كيلو الفراخ البلدي بين ٣٥ إلى ٣٦ جنيهًا، وسعر كيلو أمهات الفراخ البيضاء سجل بين ٢٠ إلى ٢١ جنيهًا.
أسعار الكتاكيت اليومبلغ سعر الكتكوت الأبيض الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط بين ٧.٧٥ إلى ٨ جنيهات، وسجل سعر الكتكوت الساسو الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط بين 2.75 إلى 3 جنيهات، ووصل سعر الكتكوت البلدي الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط بين ٣ إلى ٣.٢٥ جنيه.
أسعار البيض اليوموسجل سعر كرتونة البيض الأحمر بين ٣٣ إلى ٣٤ جنيهًا، وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض بين ٣٢ إلى ٣٣ جنيهًا، وسجل سعر كرتونة البيض البلدي بين ٣١ إلى ٣٢ جنيهًا.
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