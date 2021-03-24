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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

بورصة أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 24-3-2021

الأربعاء 24/مارس/2021 - 04:04 ص
الدواجن
الدواجن
حسين العمدة
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تقدم «الدستور» تقريرًا عن بورصة أسعار الدواجن، اليوم الأربعاء 24-3-2021، ويبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن أسعار الدواجن بمختلف أنواعها، ويتضمن التقرير التالى كافة أنواع الدواجن وهي "الفراخ وأمهات الفراخ البيضاء والبط وكتاكيت الفراخ، وكراتين البيض سواء البلدي أو الأبيض أو الأحمر".

ولديكم أهم المعلومات عن أسعار الدواجن بكافة أنواعها، وفقًا لآخر التحديثات في السوق المصري، حيث تمثل أسعار الدواجن اهتماما على مؤشر البحث جوجل بشكل يومي، لذلك نقدم لكم تقريرًا يوميًا شاملًا عن كافة الأنواع.

بورصة أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 24-3-2021


نستعرض لكم كافة التفاصيل والمعلومات عن أسعار الدواجن خلال التقرير التالي، كما هو موضح بالتالي:

أسعار الفراخ اليوم

وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء بين ٢٤ إلى ٢٥ جنيهًا، وبلغ سعر كيلو الفراخ الساسو بين ٣٢ إلى ٣٣ جنيهًا، وسجل سعر كيلو الفراخ البلدي بين ٣٥ إلى ٣٦ جنيهًا، وسعر كيلو أمهات الفراخ البيضاء سجل بين ٢٠ إلى ٢١ جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

بلغ سعر الكتكوت الأبيض الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط بين ٧.٧٥ إلى ٨ جنيهات، وسجل سعر الكتكوت الساسو الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط بين 2.75 إلى 3 جنيهات، ووصل سعر الكتكوت البلدي الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط بين ٣ إلى ٣.٢٥ جنيه.

أسعار البيض اليوم

وسجل سعر كرتونة البيض الأحمر بين ٣٣ إلى ٣٤ جنيهًا، وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض بين ٣٢ إلى ٣٣ جنيهًا، وسجل سعر كرتونة البيض البلدي بين ٣١ إلى ٣٢ جنيهًا.

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أسعار البط اليوم

بلغ سعر لحم البط الفرنساوي بين 24 إلى 24.50 جنيه، وسجل سعر لحم البط المسكوفي بين 47 إلى 47.25 جنيه، ووصل سعر لحم البط المولارد بين 31 إلى 32.50 جنيه.

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