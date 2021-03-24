بورصة أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 24-3-2021

موعد معرض أهلا رمضان 2021

أسعار البط اليوم

بلغ سعر لحم البط الفرنساوي بين 24 إلى 24.50 جنيه، وسجل سعر لحم البط المسكوفي بين 47 إلى 47.25 جنيه، ووصل سعر لحم البط المولارد بين 31 إلى 32.50 جنيه.