«الغرف التجارية»: أسعار السلع الغذائية لن ترتفع في رمضان





قال حاتم نجيب، عضو شعبة الخضار والفواكه، بالغرف التجارية أن هناك وفرة من المعروض في حجم المخزون الاستراتيجي من الخضار والفواكه استعدادا لشهر رمضان.وأضاف "نجيب"، لـ"الدستور"، أن أسعار السلع الغذائية لن تشهد أي ارتفاع خلال شهر رمضان بسبب زيادة حجم الإنتاج الكلي من السلع.وأوضح أن أسعار الخضار والفواكه تشهد انخفاض هذا العام مقارنة بالعام السابق.