إيبارشية العاشر من رمضان تستأنف أنشطة مدارس الأحد

أعلنت إيبارشية العاشر من رمضان والشرقية، تحت رعاية الأنبا مقار أسقف الإيبارشية، عن استئناف الأنشطة الكنسية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ابتداء من الأسبوع المقبل.وأشارت الإيبارشية في بيانها إلى أنها سوف تبدأ عودة أنشطة مدراس الأحد، مع تطبيق التباعد الاجتماعي بين الحضور، مع استمرار صلوات القداسات بالحجز المسبق وبأعداد محدودة.