الأنبا بموا يسيم كهنة جدد في إيبارشية السويس

قام الأنبا بموا أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالسويس، بسيامة كهنة جدد بالإيبارشية وذلك بكنيسة القديس مارجرجس جنيفة السويس.وشارك في صلوات قداس السيامة كهنة الإيبارشية والشمامسة وعدد محدود من الأقباط؛ للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد حيث يبدأ الكهنة الجدد فترة خلوة الأربعين يوم في دير العذراء مريم وماريوحنا الحبيب بطمس بالإسماعيلية.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.