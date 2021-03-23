إيطاليا: حقن أكثر من 8 ملايين جرعة لقاح كورونا

أعلنت حملة التطعيم الوطنية في إيطاليا ضد وباء "كوفيد-19"، اليوم، أنه تم حقن أكثر من 8 ملايين جرعة لقاح من بينها 2.5 مليون لأشخاص تلقوا الجرعتين الأولى والثانية.وأشارت الحملة - وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية (آكي) - إلى أن مجموع الجرعات التي تم تسليمها بالفعل إلى المقاطعات الإيطالية حتى الآن هي 9 ملايين و577 ألفا و500 جرعة، وأن 83.8% منها تم استخدامها في الحملة.وتصدرت "فالي داوستا" قائمة المقاطعات الأسرع تطعيما حيث استخدمت نسبة 93.9% من الجرعات المستلمة تليها "بولتسانو" ذاتية الحكم بنسبة 91.1%، بينما بلغت النسبة في "سردينيا" 71.6%، و"كالابريا" 72.4%، و"ليغوريا" 72.7%، فيما استخدمت المقاطعات المتبقية أكثر من 80% من اللقاحات التي استلمتها.