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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 24-3-2021

الأربعاء 24/مارس/2021 - 07:52 ص
الطقس في مصر
الطقس في مصر
الدستور
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يقدم لكم موقع «الدستور» في ضوء خدماته المتنوعة تفاصيل حالة الطقس في مصر اليوم الأربعاء 24-3-2021، وتفاصيل درجات الحرارة المتوقعة، وفقًا للتحديثات الأخيرة لهيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 24-3-2021


أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء، حيث من المتوقع أن يسود حالة طقس، لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الغربية، معتدل على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، وذلك عد حالة من المنخفض الجوية الذي تعرضت لها البلاد واستمرت لساعات.

حالة الطقس ليلًا

كما كشف خبراء هيئية الأرصاد، أن طقس الأربعاء ليلًا يميل للبردوة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، ولطيف على جنوب البلاد.

وهناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات منقطعة (30% تقريبًا)، ونشاط رياح على معظم أنحاء الجمهورية تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد قد تصل لحد العاصفة على شمال الصعيد.

تفاصيل حالة البحر المتوسط اليوم

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة، وارتفاع الموج من 3 أمتار إلى 4 أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة، وارتفاع الموج من 3 أمتار إلى 4 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

قد يهمك.. موعد تحسن حالة الطقس

ويقدم لكم موقع «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأربعاء على محافظات ومدن مصر:

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

العظمى الصغرى

القاهرة 22 13
الإسكندرية 20 13
وادى النطرون 21 12
طنطا 21 13
شبين الكوم 22 13
دمنهور 21 13
بلطيم 21 14
مطروح 19 13
السلوم 18 12
سيوة 20 09
بورسعيد 21 13
دمياط 20 14
الزقازيق 22 12
المنصورة 21 13
الإسماعيلية 23 11
السويس 23 14
العريش 24 12
رفح 23 11
رأس سدر 24 12
نخل 22 10
نويبع 24 16
طابا 22 13
كاترين 19 07
الطور 26 14
شرم الشيخ 28 17
الغردقة 27 16
مرسى علم 26 17
الفيوم 23 12
بنى سويف 23 12
المنيا 23 13
أسيوط 24 13
سوهاج 25 14
قنا 27 17
الأقصر 29 16
أسوان 32 19
إدفو 31 18
أبوسمبل 29 19
الوادى الجديد 28 14
شلاتين 31 21
أبورماد 32 20
حلايب 29 23
رأس حدربة 28 22

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