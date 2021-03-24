تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 24-3-2021

حالة الطقس اليوم الأربعاء 24-3-2021

حالة الطقس ليلًا

تفاصيل حالة البحر المتوسط اليوم

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء، حيث من المتوقع أن يسود حالة طقس، لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الغربية، معتدل على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، وذلك عد حالة من المنخفض الجوية الذي تعرضت لها البلاد واستمرت لساعات.كما كشف خبراء هيئية الأرصاد، أن طقس الأربعاء ليلًا يميل للبردوة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، ولطيف على جنوب البلاد.وهناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات منقطعة (30% تقريبًا)، ونشاط رياح على معظم أنحاء الجمهورية تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد قد تصل لحد العاصفة على شمال الصعيد.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة، وارتفاع الموج من 3 أمتار إلى 4 أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة، وارتفاع الموج من 3 أمتار إلى 4 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.