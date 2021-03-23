الأنبا فيلوباتير يترأس «قداس العذراء» بأبوقرقاص

ترأس الأنبا فيلوباتير، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأبوقرقاص بالمنيا، اليوم صلاة القداس الإلهي بكنيسة الشهيد العظيم أبوسيفين بالفكرية.شارك في صلاة القداس القمص تادرس سمعان والقس موسى رزق الله والقس إبرام نجيب وفيلوباتير يوسف والقس لوكاس القس فيلمون، وألقى نيافته كلمة روحية بعنوان "إن حرركم الابن فـ بالحقيقة تكونون أحرارًا".وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق والمعروف باسم "الصوم الكبير" الذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.