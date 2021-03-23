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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا وأمريكا تؤكدان أهمية مواصلة المشاورات حول قضايا أمن الفضاء

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 08:56 م
بيسكوف
بيسكوف
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أكدت روسيا وأمريكا، اليوم، أهمية مواصلة الحوار فيما يخص قضايا أمن الفضاء.

وأشار بيان لوزارة الخارجية الروسية إلى أن ذلك جاء خلال المشاورات الروسية الأمريكية حول قضايا أمن الفضاء التي عُقدت اليوم من خلال مؤتمر عبر تقنية الفيديو كونفرانس.. مضيفة "جرى تبادل لوجهات النظر حول مجموعة واسعة من المشاكل المتعلقة بضمان سلامة الأنشطة الفضائية".

وكان المتحدث باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف، أشار في تصريحات سابقة، إلى أن روسيا تقدر التعاون مع الولايات المتحدة في مجال الفضاء وتأمل باستمراره.

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