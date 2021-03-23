موعد امتحانات الثانوية العامة 2021













يبحث المواطنون على، وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم تحديد موعد امتحانات الثانوية العامة، بعد انتهاء اول الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة، والمقرر عقده في شهر ابريل المقبل، وأكدت الوزارة على أن الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة ستكون إلكترونيًا داخل اللجان بالمدارس في كافة المحافظات على مستوي الجمهورية، تحت إشراف المدرسيين المراقبين.نقدم لكم كافة التفاصيل عن امتحانات الثانوية العامة في العام الحالي، خلال التقرير التالي الذي يتضمن كل المعلومات عن موعد الامتحانات 2021، وإليكم التفاصيل:قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن موعد إعلان جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة سيتوقف على التجرية الأولي للامتحانات التدريبية لطلاب الثانوية العامة، والتي سيتم عقدها إلكترونيًا في المنازل، وذلك بهدف تدريب الطلاب على شكل الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة، والتعرف على طريقة حل الأسئلة التي تهدف إلى تقييم فهم وابتكار الطلاب وفقًا للمنهج المقرر عليهم، والنظام الجديد التي تقوم بتطبيقه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وليس الاعتماد على النظام القديم الذي كان يعمل على الحفظ والتلقين.وأوضحت الوزارة، أن هدف الامتحانات التجريبية هي حل أي مشاكل وعوائق تواجه الطلاب قبل الدخول في مارثون امتحانات الثانوية العامة الرسمية، مؤكدة على أن انعقاد امتحانات الشهاة الثانوية الرسمية سيتم فيها اتباع كافة الإجراءات الاحترازية لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد بين الطلاب، من أجل الحفاظ على صحتهم وحماياتهم من الفيروس.اقرأ أيضاً..وأشارت الوزارة إلي أن تصحيح امتحانات شهادة الثانوية العامة سيكون إلكترونيًا، والذي هدفه حصول الطلاب على درجات المواد الذين يستحقوها، ولتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع طلاب الثانوية العامة في كافة أنحاء محافظات الجمهورية.