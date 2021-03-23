هزة أرضية تضرب شمال شرق الجزائر

ضرب زلزال بقوة 4ر3 درجة على مقياس ريختر، عصر اليوم، مدينة سكيكدة التي تقع على مسافة 500 كيلومتر شمالي شرق الجزائر.وأوضح المركز الجزائري لعلم الفلك والبحث في الفيزياء الفلكية والجيوفيزياء أن مركز الهزة حدد على بعد 5 كيلومترات جنوب شرق منطقة عين بوزيان، والزلزال هو الثاني من نوعه الذي يضرب محافظة بعد الزلزال الذي سجل ليلة الأربعاء إلى الخميس الماضي بقوة 5ر4 ريختر.وتشهد عدد من مدن شمال الجزائر منذ أيام حركة زلزالية نشطة، حيث تعرضت مدينة بجاية في ساعة مبكرة من صباح الخميس الماضي لزلزال بقوة 9ر5 درجة ريختر، متسببا في إصابة بعض الأشخاص وتصدعات في منازل ومبانٍ.