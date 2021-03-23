سرقة صفحة نوال السعداوي على «فيسبوك»

كشفت الدكتورة منى حلمي، ابنة الدكتورة نوال السعداوي، عن أنه تم سرقة الصفحة الرسمية لوالدتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مشيرة إلى أنها اكتشفت عدم وجودها على الصفحة بعد وفاة السعداوي، خاصة أنها كانت مديرة لها.وكتبت "حلمي"، عبر منشور لها على "فيسبوك": "تحذير عاجل بشأن صفحة الدكتورة نوال السعداوي، لقد تم سرقة الصفحة من قبل شخص ما وأعوانه وتم طردي أنا الدكتورة منى حلمي بنت الدكتورة نوال السعدواي، وقد كنت مديرة في الصفحة، لأتفاجأ بعد وفاة الدكتورة نوال بأني غير موجودة في الصفحة بأي صفة".جدير بالذكر أن الدكتورة نوال السعداوي رحلت عن عالمنا يوم الأحد الماضي، عن عمر ناهز الـ90 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.