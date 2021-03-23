أيسلندا تشدد القيود المفروضة على المسافرين لمنع ارتفاع إصابات كورونا

أعلنت أيسلندا، اليوم الثلاثاء، أنها ستشدد الأسبوع المقبل القيود المفروضة على المسافرين لمنع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، بما في ذلك إجراء اختبار للأطفال على حدودها.وكان قد تم إعفاء الأطفال في وقت سابق من الاختبارات.. وقالت وزارة الصحة إن القواعد الجديدة ستسرى اعتبارا من الأول من أبريل ومن المتوقع أن تستمر لمدة شهر.وسيحتاج المسافرون الذين يأتون إلى البلاد من دول ذات معدلات إصابة مرتفعة للخضوع للحجر الصحي في فندق خاص لمدة ما بين خمسة إلى ستة أيام بين الاختبارين اللذين تشترطهما أيسلندا، أحدهما عند الوصول والثاني بعد فترة الحجر الصحي.وسيتم تطبيق الحجر الصحي على الوافدين من الدول التي تتجاوز فيها معدلات الإصابة لمدة 14 يوما 500 شخص لكل 100 ألف نسمة، وفقًا للمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها.ونقلت الإذاعة العامة "آر يو في" عن وزير الصحة، سفاندس سفافارسدوتير، قوله: "هذا ينطبق على السائحين وكذلك المواطنين الأيسلنديين".وتعتبر هذه التحركات ضرورية لمواجهة الارتفاع المحتمل في الإصابات الجديدة بعد اكتشاف عدد من الحالات بين الوافدين يوم الأحد الماضي.