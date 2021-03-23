حبس المتهم بسرقة سيارة بالزيتون

أمرت نيابة الزيتون بحبس مسجل خطر أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة سيارة واستخدامها في سرقة متعلقات المواطنين بالزيتون.كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم من القبض على مسجل خطر لسرقته سيارة بمنطقة الزيتون.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا يفيد بتمكن الرائد أحمد صبري، معاون وحدة مباحث قسم شرطة الزيتون، من ضبط مسجل خطر سرق سيارة أحد المواطنين بأسلوب «المفتاح المصطنع».واعترف بارتكابه حادثي سرقة سيارة بذات الأسلوب، وبتطوير مناقشته أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب «الخطف» باستخدام سيارة.تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.