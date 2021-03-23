الأمم المتحدة تتوقع ارتفاع الجوع الحاد في 20 دولة

كشف تقرير جديد صدر عن الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن أنه من المتوقع أن يزداد الجوع الحاد في أكثر من 20 دولة إذا لم يتخذ المجتمع الدولي أي إجراء للحيلولة دون ذلك.وذكر تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة (فاو) وبرنامج الأغذية العالمي، التابعين للأمم المتحدة، أن العوامل الخاصة بالطقس القاسي وموجات غزو الجراد الصحراوي والصراع السياسي ووباء فيروس كورونا يمكن أن تؤدى إلى تفاقم الوضع الغذائي لملايين الأشخاص بشكل كبير في الأشهر المقبلة.ووفقًا للتقرير، فإن الوضع كان حرجًا بشكل خاص في اليمن الذي مزقته الحرب، وجنوب السودان وشمال نيجيريا.وتابع التقرير أنه على الرغم من أن غالبية مناطق الأزمات كانت في إفريقيا إلا أن الجوع الحاد قد يزيد أيضا في العديد من الدول الأخرى مثل أفغانستان وسوريا ولبنان وهايتي.