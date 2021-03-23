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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا: نختبر نسخة من جرعة واحدة للقاح «سبوتنيك في» بالإمارات وغانا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 05:40 م
لقاح سبوتنيك
لقاح سبوتنيك
وكالات
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قال المطورون الروس للقاح (سبوتنيك في) المضاد لكوفيد- 19، اليوم الثلاثاء، إنهم تقدموا بطلب للحصول على موافقة محلية لنسخة "مخففة" من جرعة واحدة للقاح، وإن التجارب عليها بدأت بالفعل في روسيا والإمارات العربية المتحدة وغانا.

وقال آرسين كوباتاييف، المسئول في صندوق الاستثمار المباشر الروسي، وهو صندوق الثروة السيادي الذي يقوم بتسويق اللقاح في الخارج: إنه ليس من المتوقع أن تكون الجرعة المخففة بنفس فاعلية اللقاح الأصلي.

وأضاف: إنه مع ذلك فإن الأمر يدعو "للتفاؤل" بخصوص التوقعات منه، وسبق لصندوق الاستثمار المباشر الروسي أن اقترح أن تكون هناك نسخة من جرعة واحدة للقاح (سبوتنيك في) كحل "مؤقت" للدول التي تعاني من معدلات تفش مرتفعة لفيروس كورونا والتي تحتاج إلى نشر التطعيم على نطاق واسع.

وقال كوباتاييف إنه جرى بالفعل اختبار نسخة (سبوتنيك لايت) على نطاق صغير في مرحلة أولى وثانية بتجارب سريرية، وأضاف أنه تم الآن تقديم طلب للموافقة على اللقاح بناء على نتائج هذه التجارب، وأوضح: "بالتوازي أطلقنا بالفعل تجارب مرحلة ثالثة سريرية دولية"، لاختبار فاعليته.

وتبين أن فاعلية لقاح (سبوتنيك في)، المؤلف من جرعتين، تبلغ 91.6 في المئة في مكافحة كوفيد- 19 بناء على نتائج التجارب التي روجعت ونشرتها مجلة "لانسيت" الطبية الدولية أوائل فبراير، وتلقى نحو ألفي شخص بالفعل اللقاح الذي يتألف من جرعة واحدة فقط من الجرعتين.

وعلى وجه العموم، قال كوباتاييف إنه يتوقع أن يشارك 7000 في التجارب، ويمكن توقع ظهور النتائج المؤقتة لفاعلية (سبوتنيك لايت) في يونيو، وقالت موسكو إن لقاح (سبوتنيك في) المؤلف من جرعتين سيظل هو الإصدار الرئيسي المستخدم في روسيا.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الاثنين، إن 4.3 مليون روسي تلقوا جرعتي اللقاح، وإنه سيحصل على لقاح اليوم الثلاثاء.

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