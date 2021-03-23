ألمانيا تستدعي سفير موسكو بعد فرض عقوبات روسية على أوروبيين

استدعت ألمانيا، اليوم الثلاثاء، سفير موسكو بعد فرض عقوبات روسية على أوروبيين، وبذلك انضمت إلى فرنسا والاتحاد الأوروبي، وفق قناة العربية.وأكد وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية، ميجيل بيرجر، للسفير الصيني في برلين وين كين أن هذه العقوبات "تلقي بثقلها بدون فائدة على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين"، وطلب باسم حكومته أن يتم إلغاء هذا القرار الذي ندد به الأوروبيون بشدة "على الفور".