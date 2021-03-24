أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 24-3-2021

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24-3-2021 في مصر بالصاغة

سعر جرام الذهب عيار 24 (876 جنيهًا)

سعر جرام الذهب عيار 21 (766 جنيهًا)

سعر جرام الذهب عيار 18 (655 جنيهًا)





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سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء (6128 جنيهًا) حيث سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في الأسواق ببداية التعاملات اليومية، وبلغ نحو ما يقرب إلى حوالي 6128 جنيهًا، مع العلم يصل وزن جنيه الذهب نحو ما يقرب إلى 8 جرامات من العيار 21. حيث سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في الأسواق ببداية التعاملات اليومية، وبلغ نحو ما يقرب إلى حوالي 6128 جنيهًا، مع العلم يصل وزن جنيه الذهب نحو ما يقرب إلى 8 جرامات من العيار 21.

سعر الذهب يشغل بال الجميع في الفترة الأخيرة، حيث أرتفع عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الإجتماعي بموقع «جوجل» من قبل المواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال والشباب المقبلين عن أسعار الذهب اليوم في مصر بالصاغة، وذلك لأن المعدن الأصفر يشهد تذبذب وعدم أستقرار في الأسواق بسبب الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد والعالم، بسبب جائحة فيروس كورونا الخطير.حيث تسبب وباء فيروس كورونا القاتل في هبوط معظم البورصات العالمية والبورصات الخليجية، ولم تسلم العملات منه (الدولار - اليورو - الين)، وتستمر عمليات البحث يوميًا على الحالة الأقتصادية في البلاد.ويرصد لكم «الدستور» كافة التفاصيل والأسعار التي تشمل أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24-3-2021 في مصر بالصاغة.حيث شهد سعر جرام الذهب عيار 24 في الأسواق أرتفاعًا غير متوقع في الفترة الأخيرة ببداية التعاملات اليومية، حيث بلغ نحو ما يقرب إلى حوالي 876 جنيهًا، ومن المعروف أن جرام الذهب عيار 24 من الأكثر أستهلاكًا وشراءً في مصر.حيث تداول سعر جرام الذهب عيار 21 استقرارًا وثباتًا في الأسواق ببداية التعاملات اليومية، حيث بلغ نحو ما يقرب إلى حوالي 766 جنيهًا، ويعتبر جرام الذهب عيار 21 من الأكثر انتشارًا في مصر.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق ببداية التعاملات اليومية، حيث سجل نحو ما يقرب إلى حوالي 655 جنيهًا، ويعتبر جرام الذهب عيار 18 الأكثر مبيعًا في مصر بالوجه البحري والوجه القبلي، وذلك لأن سعره مناسب لكافة الفئات.