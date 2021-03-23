



أسعار بلح رمضان 2021 ومواعيد معرض التمور في مصر

أصبحت التمور هي السلعة الاستراتيجية التي يسارع المواطنين حاليا لاقتنائها استعدادا للإفطار عليها في شهر رمضان اقتداء بالرسول صلوات الله عليه لذلك يفترشها العديد من الباعة نظرا لارتفاع الإقبال عليها حيث انخفض سعر مقارنة بالعام الماضي من 10 إلى 20% يتراوح سعر كيلو البلح الابريمي من 7 إلى 10 جنيهات فيما يتراوح سعر البلح الأسواني ما بين 7 إلى 16 جنيه فيما يسجل سعر كيلو بلح قرن الغزال بين 14 و 22 جنيها للكيلو بينما يتراوح سعر كيلو البلح الشامي 9 إلى 16 جنيها فيما وصل سعر كيلو البلح الأبيض الغزال من بين 10 إلى 16 جنيها و سعر بلح مركابي 18 جنيها وكيلو البلح العينات من 10 إلى 16 جنيها والبلح البان ما بين 12 أو 18 جنيها للكيلو.

أسعار ياميش رمضان 2021

يعد الياميش الرمضاني من العادات المصرية المرتبطة بالشهر الكريم لذلك يسارع الكثير من المواطنين حاليا إلى شراء ياميش رمضان لاستخدامه في مأكولات رمضان حيث وصل سعر التين المجفف إلى 100 جنيه وسعر كيلو الزبيب إلى 80 جنيه ويتراوح سعر كيلو المشمشية من 25 إلى 55 جنيه فيما وصل سعر قمر الدين المصري 15 جنيها وقمر الدين المستورد 45 جنيه و سعر جوز الهند وزن 100 جرام إلى 13 جنيه و250 جرام إلى 15 جنيه وسعر اللوز 135 جنيه والكاجو 175 جنيه ووصل سعر الفستق 400 جرام إلى 175 جنيه.





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أسعار فوانيس الأطفال في رمضان 2021

أسعار بلح رمضان 2021 ومواعيد معرض التمور أصبحت قبلة الراغبين في شراء مستلزمات رمضان و أسعار الفوانيس والذي يعود إلى العصر الفاطمي حيث يتراوح سعر الفانوس النحاس من 120 إلى 1200 جنيه والفانوس الفورجية يتراوح سعره من 175 إلى 350 جنيه الفانوس البلاستيك من 20 إلى 90 جنيه.





مع اقتراب موعد بدء شهر رمضان المبارك يدير الكثير من المواطنين محرك البحث العالمي جوجل لمعرفةوالذي حظى على أعلى نسب مشاهدة خلال الآونة الأخيرة، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير أسعار التمور و الياميش و فوانيس الأطفال و أبرز طقوس الاحتفال بقدوم الشهر الكريم في مصر.