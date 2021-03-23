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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النقد الدولى: الضبابية تكتنف أفق التعافي الاقتصادي

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:21 م
النقد الدولى
النقد الدولى
وكالات
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قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، إن آفاق التعافي من التباطؤ الاقتصادي الذي أفرزته جائحة كوفيد غير متكافئة ويكتنفها الغموض، إذ تواجه بعض الاقتصادات الناشئة ومعظم الدول منخفضة الدخل خطر تدني معدلات النمو.

وقالت كريستالينا جورجيفا خلال مناسبة عبر الإنترنت لمنظمة التجارة العالمية "حان الوقت لتقوية التزامنا لكي تعود التجارة محركا للنمو والفرص كما كانت من قبل ولفترة طويلة، طويلة جدا."

وأضافت أن أحجام التجارة من الممكن أن تنمو 8.5 بالمئة هذا العام و6.5 بالمئة العام القادم، ومضت قائلة "انتعاش التجارة، إذا أُدير بشكل جيد، يمكن أن يرفع النمو ومستويات المعيشة في العالم النامي".

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