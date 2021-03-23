أنتونى فاوتشى: لقاح «أسترازينيكا» المضاد لـ«كورونا» جيد جدًا

أكد كبير خبراء الأمراض المعدية الأمريكي أنتوني فاوتشي، اليوم الثلاثاء، أن لقاح أسترازينيكا ضد فيروس كورونا المستجد جيد جدًا وستتم مراجعة بياناته مجددًا.جاء ذلك على الرغم من كل التطمينات، إلا أن لقاح أسترازينيكا ما زال مستمرًا بإثارة الجدل، بعدما ذكر المعهد الوطني الأميركي للحساسية أن الشركة ربما قدمت رؤية غير مكتملة للبيانات الخاصة بفاعلية لقاحها للوقاية من فيروس كورونا المستجد عقب تجربة كبيرة في الولايات المتحدة.وأضاف أن إدارة الغذاء والدواء ستراجع بشكل مستقل بيانات اللقاح، ولن تعتمد فقط على الشركة، لافتًا إلى أن المعلومات التي تم تداولها خلال الفترة الأخيرة حول المنتج قد لا تكون دقيقة.جاءت هذه المعلومات بعد ساعات من إظهار بيانات أولية صادرة عن أسترازينيكا نتائج أفضل من المتوقع للتجربة، ألقت ظلالًا من الشك على خطط الشركة لطلب موافقة الولايات المتحدة على الاستخدام الطارئ للقاحها في الأسابيع المقبلة.وأشارت المعلومات إلى أن فاعلية اللقاح الذي طورته أسترازينيكا بالتعاون مع جامعة أوكسفورد بلغت 79% في الوقاية من كورونا المصحوب بأعراض في تجربة كبيرة بالولايات المتحدة وتشيلي وبيرو، والأهم هو أن اللقاح لم يزد من خطر تجلط الدم.بدوره، اعتبر المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية، في بيان، أن مجلس مراقبة سلامة البيانات عبّر عن القلق من أن أسترازينيكا ربما أدرجت معلومات قديمة من تلك التجربة، التي قد تكون قدمت رؤية غير مكتملة للبيانات الخاصة بالفاعلية، مناشدًا الشركة العمل مع مجلس مراقبة سلامة البيانات على مراجعة بيانات الفاعلية وضمان الإعلان عن أدق وأحدث البيانات الخاصة بالفاعلية في أسرع وقت ممكن.وذكر في البيان أن لجانا استشارية مستقلة ستحدد بعد مراجعة مستفيضة للبيانات مسألة إجازة اللقاح والإرشادات الخاصة باستخدامه في الولايات المتحدة.