أحدهم حاول التصويت مرتين: ناخبون إسرائيليون يستخدمون هويات مزيفة

قالت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية إنها تلقت إخطارًا بما لا يقل عن 31 حادثًا لمحاولة تزوير التصويت، وفقاً لما أفاد به موقع "تايمز أوف إسرائيل" عصر اليوم.وتشمل الحوادث محاولة التصويت كشخص آخر، ومحاولة التصويت بأكثر من مغلف، وعدة محاولات للتصويت بهوية شخص متوفى.وأدلى حوالي 20 ناخبا بأصواتهم في مغلفات تفتقر إلى التوقيع اللازم من قبل موظفي الانتخابات.في سياق انتهاكات القواعد، صرحت مفوضية الخدمة المدنية الإسرائيلية ستحقق مع سكرتير مجلس الوزراء تساحي برافرمان، بعد أن كشف لمن صوت على الرغم من كونه موظفًا حكوميًا.وقام برافرمان بنشر تغريدة على تويتر وهو يصوت وكشف أنه يصوت لحزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء نتنياهو.