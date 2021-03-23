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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بن راشد يعلن إعادة هيكلة حكومة دبي واعتماد خارطة تجارية جديدة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:39 م
بن راشد
بن راشد
نيفين أشرف
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اعتمد مجلس دبي، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، مجموعة من القرارات التي تتضمن إعادة هيكلة حكومة دبي بالكامل، وإعادة هيكلة غرفة تجارة دبي، واعتماد خارطة دبي التجارية الدولية الجديدة، بالإضافة إلى اعتماد الخطة الخمسية لرفع قيمة التبادل التجاري الخارجي للإمارة.

وقال الشيخ محمد بن راشد، في سلسلة من التغريدات عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "ترأست اليوم بحضور حمدان بن محمد ومكتوم بن محمد، اجتماعًا لمجلس دبي اعتمدنا خلاله مجموعة من القرارات كالتالي.. أولًا: إعادة هيكلة حكومة دبي بالكامل استعدادًا لمرحلة جديدة ستدخلها الإمارة"، مؤكدًا أن "حكومة دبي ستكون أكثر مرونة وكفاءة.. وأقدر على التعامل مع خارطة المتغيرات المستجدة".

كما أعلن بن راشد عن إعادة هيكلة غرفة تجارة دبي، وتشكيل ٣ غرف تجارة للإمارة وهى: غرفة تجارة دبي، وغرفة دبي للتجارة العالمية، وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، فضلًا عن تغيير منظومة العمل في الغرف لتكون الذراع الاقتصادية الأهم للإمارة في بناء قطاعات جديدة وترسيخ دورها التجاري العالمي.

وأوضح حاكم دبي أنه تم تعيين جمعة الماجد، رئيسًا فخريًا لغرفة تجارة دبي، وعبدالعزيز الغرير، رئيسًا للغرفة، وسلطان بن سليم، رئيسًا لغرفة تجارة دبي العالمية، وعمر العلماء، رئيسًا لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي.

واعتمد المجلس أيضًا خارطة دبي التجارية الدولية الجديدة، والتي تتضمن خطوطًا ملاحية وجوية لأكثر من ٤٠٠ مدينة حول العالم حاليًا، بالإضافة إلى العمل على توسيع هذه الشبكة لـ٢٠٠ مدينة جديدة لترسيخ دور الإمارة في حركة التجارة العالمية.

كما اعتمد مجلس دبي الخطة الخمسية لرفع قيمة التبادل التجاري الخارجي للإمارة من ١.٤ إلى ٢ تريليون درهم، كذلك توقيع عقود عمل ملزمة مع جميع مسئولي الإمارة ومدراء دوائرها وهيئاتها ومؤسساتها مدتها ٣ سنوات، تحدد فيه المخرجات والمكافآت وآلية المحاسبات.

وقال بن راشد آل مكتوم: "قدرنا أن نكون مطار العالم وميناءه الرئيسي"، مضيفًا: "نعرف ماذا نريد.. ونعرف كيف نصل.. ولدينا الطاقات الوطنية لتنفيذ الخطة"، وشدد: "كلنا ثقة أن الجميع سيكون على قدر الثقة للمرحلة التنموية القادمة".

وصرح حاكم دبي، في ختام كلمته: "رسالتي وحمدان ومكتوم للجميع.. من لا يتحرك للأمام فهو في تراجع.. ومن يركن لإنجازات الماضي يخسر مستقبله.. دبي مكانها في المستقبل.. وقدرها أن تكون القلب الاقتصادي العالمي النابض بالحياة في هذه المنطقة.. والقادم أجمل إذا كانت العزائم أعظم".

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