استيراد «مراوح» بـ549 مليون دولار في سنة

سجلت واردات مصر من مضخات ومراوح 548.9 مليون دولار خلال عام 2020 مقابل 555.8 مليون دولار خلال العام السابق عليه، وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.وأضاف تقرير الإحصاء، أن واردات محركات بلغت 225.1 مليون دولار خلال عام 2020 مقابل 208.2 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة 16.8 مليون دولار خلال عام.يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 27.5 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 30.5 مليار دولار خلال عام 2019، بانخفاض 2.9 مليار دولار خلال عام، فيما تراجعت الواردات من 76.3 مليار دولار لـ 69.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.