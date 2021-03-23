بريطانيا تحيي ذكرى ضحايا الوباء بعد عام على فرض أول إغلاق

تحيي بريطانيا، الدولة الأكثر تضررًا من فيروس كورونا في أوروبا، اليوم الثلاثاء، ذكرى ضحايا الوباء بعد عام على فرض الإغلاق في البلاد.وعند تمام الساعه 12،00 (12،00 ت غ) لزمت البلاد دقيقة صمت لإحياء هذه الذكرى الحزينة وتكريم "ملايين المنكوبين" حول العالم.وتوقفت الأعمال والحركة في البرلمان وأمام المستشفيات وفي أماكن أخرى تحية لذكرى 126 ألف شخص توفوا بسبب الوباء والطواقم الطبية في المقام الأول.كما دعي البريطانيون في "يوم التأمل" هذا لإضاءة النور أو شمعة أو هاتف خلوي أو مصباح يدوي على عتبة منزلهم في المساء.وقالت الملكة اليزابيث الثانية في رسالتها "فيما نتطلع الى مستقبل أكثر إشراقا معا، نتوقف اليوم لنتأمل الحزن والخسارة التي لا يزال يشعر بها الكثير من الأشخاص والعائلات، ولنعرب عن تقديرنا للخدمات الهائلة التي أداها الأشخاص الذين قدموا لنا الدعم طوال السنة الماضية".