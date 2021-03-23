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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

التحريات تبرئ سائق التاكسى في واقعة خطف طفل من مستشفى بالسيدة زينب

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:01 م
خطف طفل
خطف طفل
هدير مصطفي
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كشفت التحريات الأولية عن عدم تورط سائق التاكسى المضبوط فى واقعة خطف طفل من أمام أحد المستشفيات الحكومية بمنطقة السيدة زينب.

وأضافت أن رجال المباحث يناقشون السائق لمعرفة خط سير المتهمة بخطف الطفل بعدما استقلت السيارة معة عقب ارتكابها الجريمة لتوصيلها.

وتكثف مباحث القاهرة جهودها لضبط سيدة اختطفت طفلا من والدته داخل مستشفى حكومى، بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، ويجري ضباط المباحث عمليات تفريغ لكاميرات المراقبة بمحيط موقع المستشفي، لتحديد هوية المتهمة وسرعة ضبطها.

ورصدت إحدى كاميرات المراقبة المثبتة بالمستشفى لحظة قيام المتهمة بالخروج بالطفل واستيقاف سيارة تاكسي والهروب.

وشكلت مديرية أمن القاهرة فريق بحث رفيع المستوى، يضم رؤساء وضباط مباحث القاهرة، لسرعة ضبط المتهمة، بعد تداول صورها أثناء تنفيذ الجريمة على السوشيال ميديا.

وشهدت منطقة السيدة زينب، جريمة مأساوية بعدما أقدمت سيدة على خطف طفل يدعي محمد من والدته، التي ذهبت للكشف عليه، حيث تنكرت السيدة في زي ممرضة مرتدية بالطو أبيض وكمامة، وأخذت الطفل من والدته بحجة إجراء جلسة أكسجين، ولاذت بالفرار عقب قيام والدته بالذهاب لإنهاء بعض الأوراق.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب بلاغا من ربة منزل تدعى منى كمال، مقيمة بمركز أبوالنمرس بمحافظة الجيزة، مفاده تعرضها لواقعة خطف طفلها على يد سيدة تنكرت في زي ممرضة.

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