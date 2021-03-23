التحريات تبرئ سائق التاكسى في واقعة خطف طفل من مستشفى بالسيدة زينب

التحريات تبرئ سائق التاكسى في واقعة خطف طفل من مستشفى بالسيدة زينب
الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:01 م
هدير مصطفيطباعة
كشفت التحريات الأولية عن عدم تورط سائق التاكسى المضبوط فى واقعة خطف طفل من أمام أحد المستشفيات الحكومية بمنطقة السيدة زينب.
وأضافت أن رجال المباحث يناقشون السائق لمعرفة خط سير المتهمة بخطف الطفل بعدما استقلت السيارة معة عقب ارتكابها الجريمة لتوصيلها.
وتكثف مباحث القاهرة جهودها لضبط سيدة اختطفت طفلا من والدته داخل مستشفى حكومى، بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، ويجري ضباط المباحث عمليات تفريغ لكاميرات المراقبة بمحيط موقع المستشفي، لتحديد هوية المتهمة وسرعة ضبطها.
ورصدت إحدى كاميرات المراقبة المثبتة بالمستشفى لحظة قيام المتهمة بالخروج بالطفل واستيقاف سيارة تاكسي والهروب.
وشكلت مديرية أمن القاهرة فريق بحث رفيع المستوى، يضم رؤساء وضباط مباحث القاهرة، لسرعة ضبط المتهمة، بعد تداول صورها أثناء تنفيذ الجريمة على السوشيال ميديا.
وشهدت منطقة السيدة زينب، جريمة مأساوية بعدما أقدمت سيدة على خطف طفل يدعي محمد من والدته، التي ذهبت للكشف عليه، حيث تنكرت السيدة في زي ممرضة مرتدية بالطو أبيض وكمامة، وأخذت الطفل من والدته بحجة إجراء جلسة أكسجين، ولاذت بالفرار عقب قيام والدته بالذهاب لإنهاء بعض الأوراق.
تلقى رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب بلاغا من ربة منزل تدعى منى كمال، مقيمة بمركز أبوالنمرس بمحافظة الجيزة، مفاده تعرضها لواقعة خطف طفلها على يد سيدة تنكرت في زي ممرضة.
وأضافت أن رجال المباحث يناقشون السائق لمعرفة خط سير المتهمة بخطف الطفل بعدما استقلت السيارة معة عقب ارتكابها الجريمة لتوصيلها.
وتكثف مباحث القاهرة جهودها لضبط سيدة اختطفت طفلا من والدته داخل مستشفى حكومى، بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، ويجري ضباط المباحث عمليات تفريغ لكاميرات المراقبة بمحيط موقع المستشفي، لتحديد هوية المتهمة وسرعة ضبطها.
ورصدت إحدى كاميرات المراقبة المثبتة بالمستشفى لحظة قيام المتهمة بالخروج بالطفل واستيقاف سيارة تاكسي والهروب.
وشكلت مديرية أمن القاهرة فريق بحث رفيع المستوى، يضم رؤساء وضباط مباحث القاهرة، لسرعة ضبط المتهمة، بعد تداول صورها أثناء تنفيذ الجريمة على السوشيال ميديا.
وشهدت منطقة السيدة زينب، جريمة مأساوية بعدما أقدمت سيدة على خطف طفل يدعي محمد من والدته، التي ذهبت للكشف عليه، حيث تنكرت السيدة في زي ممرضة مرتدية بالطو أبيض وكمامة، وأخذت الطفل من والدته بحجة إجراء جلسة أكسجين، ولاذت بالفرار عقب قيام والدته بالذهاب لإنهاء بعض الأوراق.
تلقى رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب بلاغا من ربة منزل تدعى منى كمال، مقيمة بمركز أبوالنمرس بمحافظة الجيزة، مفاده تعرضها لواقعة خطف طفلها على يد سيدة تنكرت في زي ممرضة.