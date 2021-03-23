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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم» تتيح ملف الأنشطة لطلاب الابتدائية بالخارج

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:58 م
التربية والتعليم
التربية والتعليم
نورهان عبدالرحمن
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تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، فى رفع الأنشطة للصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي، وفقًا لنظام دراسة الطالب (عربي أو لغات)، في إطار الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات أبناء المصريين في الخارج للعام الدراسي 2021-2020، موضحة أن ملفات الأنشطة سيتاح تحميلها بدءا من اليوم الثلاثاء، وتستمر لمدة 10 أيام، على موقع الوزارة الخاص بأبناؤنا بالخارج، عبر الرابط https:sabroad.emis.gov.eg.

وأوضحت وزارة التعليم، أنه على الطالب أداء الأنشطة المطلوبة بنفسه وبخط يده، ثم يقوم ولي الأمر بتقديم الملف بعد استكماله إلى السفارة أو المكتب الثقافي في مظروف مغلق مدون عليه (اسم الطالب- رقم الجلوس- السفارة- الدولة- الصف الدراسي) في موعد غايته أسبوع بعد انتهاء فترة التحميل طبقًا للمواعيد التي تحددها السفارة وتتناسب معها.

وأكدت أنه لن يتم إصدار أي إخطار (شهادة) نجاح للطالب بدون تقديم ملف الأنشطة.

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