من السلع الضرورية التي لا يمكن لأي منزل الاستغناء عنها، ولا حتى المطاعم، فالدجاج من الطيور الأساسية في الوجبات اليومية لبعض الأسر، ويرغب المواطنين الذين يريدون شراء كميات كبيرة من الفراخ بالبحث عن اسعار الفراخ البيضاء، اليوم الثلاثاء 24-3-2021، حيث ترتفع عمليات البحث عنها لمعرفة الأسعار الخاصة بها التي تتغير يوميا وفقا لبورصة الدواجن.





بورصة الدواجن .. اسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 24-3-2021

شهدت بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء الموافق 23 مارس الجاري، استقرارًا في أسعار الدواجن والبيض فى الأسواق، بينما ارتفعت أسعار الكتاكيت بسبب الإقبال الكبير عليها حيث تقوم ربات البيوت بتربيتها، كما تقوم المزارع أيضا بشراء كميات كبيرة منها، قبل بداية شهر رمضان المعظم لتقوم ببيعها إلى المطاعم وغيرها خلال أربعين يوما فهو مدة تربية الكتاكيت.





وأما بالنسبة لأسعار الفراخ البيضاء فقد يتراوح سعر الكيلو من 24 إلى 25 جنيه للكيلو، بينما وصل سعر الفراخ البلدي من 35 إلى 36 جنيه للكيلو، وأما سعر كيلو أمهات أبيض يتراوح من 20 إلى 21 جنيها للكيلو، بينما وصل سعر الفراخ الساسو من 33 إلى 34 جنيه للكيلو.

اسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 23 مارس في الأسواق المصرية

شهدت الأسواق المصرية ارتفاعًا طفيفًا اليوم الثلاثاء، في أسعار الكتاكيت، حيث وصل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم من 7.75 إلى 8 جنيه، بينما وصل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم من 3 إلى 3.25 جنيه، ويتراوح سعر الكتكوت البلدي عمر يوم من 3 إلى 3.25 جنيه.





سعر كيلو الرومي اليوم الثلاثاء

تتراوح أسعار كيلو الرومي البرونزي من 42 إلى 45 جنيه للكيلو ، بينما سعر الرومي الأبيض يتراوح من 35 إلى 41 جنيه للكيلو، وأما سعر كتكوت رومى بوم عمر شهر من 16 إلى 16.5 جنيه، كما جاء سعر كتكوت رومى أسمر عمر يوم من 16.5 إلى 17 جنيه، إضافة إلى سعر كتكوت رومى برونزى عمر 45 يوم 500 جرام من 44 إلى 45 جنيه.

اسعار البط اليوم الثلاثاء 23 مارس 2021

شهدت اسعار البط استقرارًا اليوم، حيث جاء سعر البط المسكوفي من 47 إلى 50 جنيه للكيلو، بينما يتراوح سعر البط المولار من 31 إلى 46 جنيه للكيلو، وأما سعر البط الفرنساوي فقد وصل إلى 24 حتى 30 جنيه للكيلو، بينما جاء سعر كتكوت البط الفرنساوي من 6.5 الى 7.5 جنيه، كما جاء سعر كتكوت البط المسكوفي من 14 إلى 15 جنيه، ووصل سعر كتكوت البط المولار من 15 إلى 16 جنيه.



