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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فلسطين: إعطاء أسترازينيكا المضاد لكورونا جاء بعد ثبوت فعاليته

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:36 م
أسترازينيكا
أسترازينيكا
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قال مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة الفلسطينية ياسر بوزية إنه جرى إعطاء لقاح "أسترازينيكا" للمواطنين، وذلك بعد أن أظهرت الدراسات التي أعدتها منظمة الصحة العالمية ومؤسسة الدواء الأوروبية بأنه فعال وآمن، والفائدة المرجوة منه أكثر من الأعراض الجانبية التي قد تكون مرتبطة معه.

وأضاف بوزية - لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الثلاثاء - أنه على الفور استخدام الطعم بعد تلك التوصيات، وأن تلك المؤسستين اجتمعتا الأسبوع الفائت على مدار أربعة أيام، لتؤكدا نجاعة هذا الطعم، وأن عدد المطعمين بلقاح كورونا وصل تسعة عشر ألفا، بينهم ستة آلاف وثمانمائة في الضفة، واثنا عشر ألفا ومئتان في قطاع غزة.

وأوضح أن منظمة الصحة أكدت أنه تم استخدام ما يزيد عن 270 مليون جرعة من "استرازينيكا"، منها 20 مليون جرعة في الاتحاد الأوروبي لوحده، وهو ما يؤكد أن اللقاح فعال ويمكن استعماله، مشيرا إلى أنه يتم إعطاء الطعومات في المديريات أو الصحة بناء على الطعم المتوفر عندها، سواء "فايزر"، و"استرازينيكا"، مشددًا على أنه وبمجرد فتح العبوة الخاصة باللقاح فإنه من الضروري أن تعطى للناس خلال ساعتين حتى لا تتلف، خاصة وأن الطعومات قليلة.

وعن الطعومات التي ستأتي خلال الأيام القادمة، أشار بوزية إلى أنه تم التعاقد مع العديد من الشركات إضافة لمؤسسة كوفاكس، وستصل كميات نهاية الشهر الجاري، والشهر المقبل، مشددًا على أن موضوع عدد الجرعات التي ستصل قابلة للتغير نتيجة مدى إمكانية الشركات على التوريد، ومدى توفرها في السوق العالمية، إضافة للحصول على الرزمات الخاصة في التصدير من الدول والاستيراد من الاسرائيليين.

وأعلن رئيس الوزراء محمد اشتية، الأحد الماضي، باسم رئيس دولة فلسطين محمود عباس، انطلاق حملة التطعيم الوطنية ضد فيروس "كورونا".

وكانت وزارة الصحة قد تسلمت - الأربعاء الماضي - 38 ألف جرعة من لقاح "فايزر"، و24 ألف لقاح "استرازنيكا"، فيما جرى تخزين اللقاح الأخير لحين صدور إفتاء علمي بشأنه من منظمة الصحة العالمية.

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