عاصفة ترابية تضرب الفيوم 

شهدت محافظة الفيوم عاصفة ترابية، بسبب موجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد بعد حالة من الرياح الشديدة وارتفاع درجة الحرارة، وتزايد نشاط الرياح المحملة بالأتربة، وحجب السحب الترابية لأشعة الشمس.وأثر الطقس السيئ على حركة المواطنين بالشوارع التى خلت من المارة إلا من أصحاب الحاجات الضرورية، وتأثرت الرؤية الأفقية بسبب الأتربة، خاصة بالمناطق المفتوحة وعلى الطرق السريعة، وقد ازدادت الرياح بمركزي يوسف الصديق وغطسا، وذلك لوجود ظهير صحراوى لهما.وحذرت المحافظة المواطنين من حالة الطقس غير المستقر التى أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية، حفاظًا على سلامة المواطنين، وتم تشكيل غرفة عمليات لتلقى شكاوى والبلاغات من المواطنين عن وقوع حوادث أو أضرار بسبب سوء الأحوال الجوية.