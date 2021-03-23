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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 1278 علبة منشطات جنسية محظورة بأسوان

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:25 م
ضبط علبة منشطات
ضبط علبة منشطات
أسوان_إسراء توفيق
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نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، حملة للتفتيش الصيدلى وضبط الأسواق من الأدوية المهربة والغير مسجلة والمحظور تداولها بالبلاد، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، والرقابة الإدارية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، والدكتور محمد محمود مدير إداره الصيدلة.

وشملت الحملة المرور على 4 محال للعطارة بشارع سعد زغلول ''السوق السياحى'' بأسوان، وأسفرت عن ضبط 77 صنفا بإجمالى 1278 علبة منشطات جنسية بأشكالها المختلفة غير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالبلاد..

وشملت بياناتها التالي: ١١١٥ عبوة دهان منشطة، ٧٢٢ كيس عسل نحل منشط، و٣٥١ لبانه منشطه، و٢٤٥ قطعه شيكولاته منشطة، و١٦٤ كيس قهوه ونسكافيه منشطه، و٣٢علبه اسبراى منشطه.

وحررت المحاضر اللازمة بالمخالفات، وتم إحالتها للنيابة العامة المختصه لمباشره التحقيقات.
ضبط 1278 علبة منشطات جنسية محظورة بأسوان
ضبط 1278 علبة منشطات جنسية محظورة بأسوان
ضبط 1278 علبة منشطات جنسية محظورة بأسوان
ضبط 1278 علبة منشطات جنسية محظورة بأسوان
ضبط 1278 علبة منشطات جنسية محظورة بأسوان
ضبط 1278 علبة منشطات جنسية محظورة بأسوان
ضبط 1278 علبة منشطات جنسية محظورة بأسوان
ضبط 1278 علبة منشطات جنسية محظورة بأسوان
ضبط 1278 علبة منشطات جنسية محظورة بأسوان
ضبط 1278 علبة منشطات جنسية محظورة بأسوان

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