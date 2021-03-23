إزالة 20 تعديًا على أراضى الدولة بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن استمرار تنفيذ الموجة 17 من حملات استرداد أراضي الدولة واستعادة أملاك الدولة «حق الشعب»، في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة.وأكد المحافظ أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين جميع الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة مع جميع الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة.وأوضح المحافظ أن حملات إزالة التعديات على إملاك الدولة أسفرت عن تنفيذ 20 قرار إزالة تعد على الضفة الغربية لنهر النيل بنطاق قريتي بنى محمد شعراوي التابعة للوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص، والعمارية الغربية التابعة للوحدة المحلية لمركز ديرمواس، بإجمالى مساحات 650 مترًا مربعًا، بمشاركة قوات الشرطة ومسئولي حماية النيل.