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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الدنمارك تخفف قيود مكافحة كورونا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:08 م
الدنمارك
الدنمارك
وكالات
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توصل الساسة في الدنمارك إلى اتفاق واسع النطاق بشأن تخفيف العديد من القيود المرتبطة بمكافحة وباء فيروس كورونا، على مراحل بداية من أوائل أبريل المقبل.

ويعتمد التوقيت على نجاح عمليات التطعيم لجميع السكان فوق الخمسين عاما، والآخرين ضمن الفئات المعرضة للخطر، وكذلك الحفاظ على انخفاض أعداد الإصابات الجديدة، وفقا للاتفاق الذي أعلن في وقت متأخر من أمس الاثنين.

وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن: "نتفق جميعا على أن تطعيم كل فرد فوق الخمسين يعد إنجازا مهما للغاية".

وتتوقف عمليات إعادة الفتح أيضا على استخدام جواز سفر رقمي خاص بفيروس كورونا، والذي يظهر تلقي التطعيم ضد الفيروس، أو نتيجة فحص سلبية تثبت الخلو من الفيروس خال الساعات الـ 72 الأخيرة، أو دليلا على التعافي من كورونا.

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