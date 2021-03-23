أبرزهم روبي وروجينا.. نجوم يتنافسون على البطولة المطلقة لأول مرة في رمضان

يشهد الموسم الرمضاني منافسة شرسة بين نجوم الصف الأول في مقدمتهم أحمد السقا ومحمد رمضان وكريم عبد العزيز ويسرا، ونجوم يدخلون المنافسة للمرة الأولى "البطولة المطلقة" من بينهم روبي وفتحي عبد الوهاب وروجينا.وينافس الفنان فتحي عبد الوهاب بمسلسل (رهبة) وهي البطولة المطلقة الأولى له، حيث يجسد شخصية تاجر آثار، وتدور قصة العمل في إطار اجتماعي نفسي، واستأنف عبدالوهاب تصوير العمل بعد توقف دام لأكثر من 3 سنوات بسبب الظروف الإنتاجية.ويشارك فى بطولة المسلسل كل من آيتن عامر، ميرهان حسين، أحمد صفوت، مي القاضى، أحمد كرارة، محسن منصور، أحمد فؤاد سليم، طارق عبدالعزيز، عصام شاهين، شريف إدريس، دارين حداد، وأحمد عبدالله محمود، تأليف طارق بركات، إخراج عادل الأعصر.مسلسل (رهبة) كان يحمل اسم (فوبيا)، ويتناول قصة مرضى (الفوبيا) وما يعانونه من مشاكل عديدة تجعلهم عرضة لأزمات صحية ونفسيةٍ بل واجتماعية كذلك، كما يسلط الضوء على قضايا بعينها قد يتعرض لها هؤلاء المصابون بهذا المرض اللعين كَالتنمر.كما تدخل سباق البطولة المطلقة الفنانة روبي بمسلسل (شقة 6) الذي تدور أحداثه في أجواء من التشويق والرعب بإحدى العمارات، حيث يقع أمر ما داخل شقة، ويؤدي إلى قلب حياة الجيران رأسًا على عقب، والعمل مقسم على جزئين، كل جزء 15 حلقة.يشارك فى بطولة العمل بجانب روبي، صلاح عبدالله، محمود البزاوي، شريف سلامة، سيد رجب، أحمد حاتم، ومجموعة من النجوم، تأليف سعاد القاضي، محمود وحيد، رفيق القاضى، ونبيل شعيب، إخراج محمود كامل.وأيضا تدخل السباق الفنانة روجينا بمسلسل (بنت السلطان)، وظهر على برومو العمل الإثارة والتشويق والصراعات الكثيرة التي تمر بها البطلة ضمن أحداث المسلسل.(بنت السلطان) يشارك في بطولته بجانب روجينا، باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، ندا موسى، محمد مهران، محمود حجازي، نهى صالح، وحسن أبوالروس، تأليف السيناريست أيمن سلامة، إخراج أحمد شفيق.