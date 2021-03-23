الطب الشرعي يكشف سبب وفاة نجل المغني بوبي براون

كشفت شرطة لوس أنجلوس بتقرير الطب الشرعي، في وفاة الشاب بوبى براون جونيور، ابن المغنى الشهير بوبى براون، الذي عثر عليه في منزله وقد فارق الحياة نوفمبر الماضي، دون الكشف عن حقيقة ما حدث.أظهر تشريح الجثة للشاب الذي كان يبلغ من العمر 28 عاما، وفاته نتيجة جرعة زائدة من الكوكايين والفنتانيل والكحول، بحسب موقع TMZ، في الوقت الذي أعلنت فيه أسرته أنه كان يعاني من أعراض شبيهة بالإنفلونزا دون التأكد من إصابته بفيروس كورونا.ويعتبر المغني الشاب الراحل، هو الأخ غير الشقيق لبوبى كريستينا براون، الابنة الوحيدة للمغنية الشهيرة الراحلة ويتنى هيوستن وبوبى براون كبير، التي عثر عليها بدورها فاقدة الوعى فى حوض استحمام منزلها عام 2015، ونقلت إلى المستشفى لكنها توفيت هناك عن عمر 22 عاما، بعد 6 أشهر في غيبوبة نتيجة الحادث.