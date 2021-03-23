الجامعة العربية تدعو ساسة لبنان لإنهاء «الانسداد السياسى»

دعت جامعة الدول العربية ساسة لبنان، اليوم الثلاثاء، إلى العمل سريعا على إنهاء "الانسداد السياسي" في بلادهم وعرضت التدخل للمساعدة في تجاوز الأزمة.وتفاقمت أزمة لبنان المالية أمس الاثنين بعدما أخفق مجددا رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري والرئيس ميشال عون في الاتفاق على حكومة مما يبدد آمال إنهاء خلاف سياسي مستمر منذ خمسة أشهر ويعرقل جهود إنقاذ البلاد من الانهيار المالي.وقالت الجامعة العربية في بيان "الأمين العام السيد أحمد أبو الغيط يستشعر قلقا كبيرا جراء ما تشهده الساحة السياسية من سجالات توحي بانزلاق البلاد نحو وضع شديد التأزم ملامحه باتت واضحة للعيان".وأضافت الجامعة أن حالة الانسداد السياسي "تفاقم من معاناة الشعب اللبناني" مشيرة إلى أنها مستعدة "للقيام بأي شيء يطلب منها لرأب الصدع الحالي".