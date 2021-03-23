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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجامعة العربية تدعو ساسة لبنان لإنهاء «الانسداد السياسى»

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 11:11 ص
الجامعة العربية
الجامعة العربية
وكالات
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دعت جامعة الدول العربية ساسة لبنان، اليوم الثلاثاء، إلى العمل سريعا على إنهاء "الانسداد السياسي" في بلادهم وعرضت التدخل للمساعدة في تجاوز الأزمة.

وتفاقمت أزمة لبنان المالية أمس الاثنين بعدما أخفق مجددا رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري والرئيس ميشال عون في الاتفاق على حكومة مما يبدد آمال إنهاء خلاف سياسي مستمر منذ خمسة أشهر ويعرقل جهود إنقاذ البلاد من الانهيار المالي.

وقالت الجامعة العربية في بيان "الأمين العام السيد أحمد أبو الغيط يستشعر قلقا كبيرا جراء ما تشهده الساحة السياسية من سجالات توحي بانزلاق البلاد نحو وضع شديد التأزم ملامحه باتت واضحة للعيان".

وأضافت الجامعة أن حالة الانسداد السياسي "تفاقم من معاناة الشعب اللبناني" مشيرة إلى أنها مستعدة "للقيام بأي شيء يطلب منها لرأب الصدع الحالي".

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