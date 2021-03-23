«العدل» تبدأ تفعيل الحبس الاحتياطي «عن بعد» بمحاكم شمال الصعيد

تواصل وزارة العدل العمل على تعميم مشروع تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد وتعميمه بالمحاكم على مستوى الجمهورية، بالمرحلة الثانية بمحاكم شمال الصعيد.وتعمل الوزارة علي التوسع في تطبيق المشروع بالتنسيق مع وزارتي الاتصالات والداخلية، لتعميمه بكل المحافظات بعد تحقيق نجاح في المحاكم والسجون التي تم تفعيله بها خلال الفترة الماضية.وتجري عملية تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد؛ من خلال تجهيز غرفة مجهزة بكل محكمة من شاشة عرض وأجهزة اتصال صوتية وفيديو، وخطوط أرضية، ومثلها بالسجون من خلال خطوط مؤمنة، ويتواصل القاضي مع المتهم في وجود محاميه.ويسعى المشروع إلى سرعة الإنجاز والناحية الأمنية، وتقليل فرص انتشار فيروس كورونا بين المحبوسين والمواطنين.وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال الأيام الماضية، بالتوسع فى هذا التطبيق وتعميمه على مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة، لما حققه هذا المشروع من نتائج إيجابية، والتى تتواكب مع جهود تطوير مقار المحاكم على مستوى الدولة.