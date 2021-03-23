هبوط أسهم أوروبا بفعل مخاوف الموجة الجديدة للجائحة

هبطت الأسهم الأوروبية عن ذروة عام اليوم الثلاثاء، إذ تسببت موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا وإجراءات عزل عام في ألمانيا في إثارة المخاوف بشأن تباطؤ تعافي الاقتصاد من صدمة الجائحة.ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمئة بعد جولة جديدة من العقوبات التي استهدفت الصين مما أثر سلبا على الأسواق الآسيوية.وانخفض المؤشر داكس الألماني 0.8 بالمئة بعد أن أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم تمديد إجراءات العزل العام حتى 18 أبريل وحثت المواطنين على البقاء في المنازل خلال عطلة عيد الفصح.وتسارعت حصيلة الإصابات الجديدة بكوفيد-19 في فرنسا على الرغم من بدء ثالث إغلاق، بينما أرجأت النمسا إعادة فتح المقاهي والمطاعم.وتراجعت أسهم السفر والسياحة مجددا، إذ نزل سهم آي.إيه.جي المالكة للخطوط الجوية البريطانية وإيزي جت وشركة السفر توي بين اثنين وثلاثة بالمئة.وهوى سهم فولفو السويدية لصناعة الشاحنات 7.1 بالمئة بعد أن حذرت الشركة من أن نقص أشباه الموصلات سيكون له تأثير كبير على الإنتاج في الربع الثاني.