الحكومة التايلاندية تعتزم تمديد برنامج دعم السفر

تعتزم الحكومة التايلاندية تمديد برنامج دعم السفر، لدعم قطاع السياحة المحلية لمدة أربعة أشهر تنتهي في أواخر أغسطس المقبل، بحسب ما قاله دانوتشا بيتشيانان، الأمين العام للمجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء عن دانوتشا، قوله اليوم الثلاثاء، في بيان موجز ببانكوك إن الحكومة ترى أن هناك ميزانية متاحة تقدر بـ 5.7 مليار بات، لتمديد برنامج "السفر معا"، الذي يدعم إيجار الفنادق وتكاليف السفر.ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الاقتصادية الحكومية يوم الجمعة المقبل، للنظر في توسيع برنامج "السفر معا" من أجل تعزيز السياحة المحلية وقطاعات السفر.