جامعة قناة السويس تُنظم برنامجًا تدريبيًا حول «الشائعات»

نظمت جامعة قناة السويس تدريبًا عن نشر الشائعات وآثارها على المجتمع، وبالتعاون مع إدارة مدرسة ٢٤ أكتوبر الإعدادية الرسمية للغات، برنامجًا تدريبيًا لطلاب المدرسة.ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، على الدور المجتمعي للجامعة، وأهمية نقل الخبرات العلمية لأفراد المجتمع، وأهمية قيام الجامعة وكوادرها العلمية في تدريبهم داخل وخارج الجامعة.وأدار البرنامج الدكتور رمضان العزاوي مدرس الأدب الإنجليزي، ومدير مركز خدمة خدمة المجتمع بكلية الآداب والعلوم الإنسانية.وتناول البرنامج فضل بر الوالدين؛ تزامنًا مع عيد الأم، وتعريف الشائعات، وخاصة في زمن الكورونا، وعلاقتها بحياتنا اليومية.وقدم الدكتور رمضان العزاوي مجموعة من النصائح ليحموا أنفسهم من أخطار الشائعات.أشرف على تنفيذ البرنامج المحاسب عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة، وهويدا كامل مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع، ومحمد مصطفى رئيس قسم المتابعة.