تصدر موعد صرف مرتب شهر مارس 2021، مؤشرات البحث الشهيرة، في الساعات المبكرة في اليوم، حيث يرغب العاملين بالجهاز الإداري بالدولة معرفة الموعد، حتى يستعدوا للحصول على المرتبات من الماكينات، كل على حسب يومه، لشراء المستلزمات اليومية، ودفع الفواتير وغيرها مما يشغل بال المصريين في هذه الفترة، حيث يترقب المواطنين المرتب وكأنه يوم عيد على حد قول البعض، لأنه ييسر أمور كثيرة.

موعد صرف مرتب شهر مارس 2021

تبدأ وزارة المالية اليوم الثلاثاء الموافق 23 مارس الجاري 2021، في صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، والذين يبلغ عددهم ما يزيد عن الـ 5 ملايين عامل، حيث تم تقسيم الصرف على ثلاثة دفعات، منعا للتكدس والازدحام أمام ماكينات الصراف الآلى، خوفًا من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد الذي راح ضحيته الآلاف حول العالم، وتستمر عملية صرف المرتبات للعاملين لشهر مارس على مدار ثلاثة أيام 23، 24، 25، كل هيئة على حسب جدولها.





جدول صرف مرتبات شهر مارس 2021

تبدأ عملية صرف المرتبات في اليوم الأول الثلاثاء الموافق 23 مارس، الدولة في 26 وزارة ومؤسسة وهيئة، بينما تضم المجموعة الثانية لصرف مرتبات شهر مارس 2021، العاملين في 17 وزارة وهيئة، بداية من يوم الأربعاء الموافق 24 مارس الجاري وهم: وزارات التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، ودواوين عموم المحافظات، ومديريات التنظيم والإدارة، والاستثمار، والتعاون الدولي، والجهات التابعة لها، والجامعات بمختلف المحافظات.





وتشتمل المجموعة الثانية لصرف المرتبات للعاملين بـ(القضاء والنيابة العامة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، ودار الإفتاء المصرية، واللجنة العليا للانتخابات، ومعهد الخدمات المالية، والمحكمة الدستورية العليا، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة).

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وعن المجموعة الثالثة والأخيرة يوم الخميس 25 مارس ستصرف مرتبات للعاملين في 9 وزارات وهيئات وباقي الجهات الأخرى:وزارات التربية والتعليم، والجهات التابعة لهذه الوزارات، وكذلك مديريات التربية والتعليم، والزراعة والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية،، والطب البيطري، والشباب والرياضة بالمحافظات.





وبعد معرفة موعد صرف مرتب شهر مارس 2021 ، يشار إلى أن المجموعة الثانية تضم العاملين في مشيخة الأزهر الشريف، ورئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، وباقي الجهات الأخرى التي لم تصرف مرتباتها في اليومين السابقين.