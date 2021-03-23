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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بورصة الدواجن.. سعر الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 23-3-2021

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:01 م
الدواجن
الدواجن
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تقدم «الدستور» تقريرًا يوميًا عن أسعار الدواجن الرئيسية في ضوء خدماتها المتنوعة، اليوم الثلاثاء 23-3-2021، بمختلف أنواعها في الأسواق المصرية، وفقًا لأسعار بورصة الدواجن العمومية والرئيسية.

أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سجل سعر كيلو الفراخالبيضاء في السوق المصري بين 24 إلى 25 جنيهًا، فيما وصل سعر كيلو الفراخ الساسو بين 32 إلى 33 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو الفراخ البلدي بين 35 إلى 36 جنيهًا، وسجل سعر كيلو لحم الأمهات البيضة بين 20 إلى 21 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

بلغ سعر الكتكوت الأبيض الذي يبلغ من عمره يوم واحد، في السوق المصري، بين 7.75 إلى 8 جنيه، وسجل سعر الكتكوت الساسو الذي يبلغ من عمره يوم واحد بين 3 إلى 3.25 جنيهات، فيما بلغ سعر الكتكوت البلدي الذي يبلغ من عمره يوم واحد فقط، بين 3 إلى 3.25 جنيه.

أسعار كتاكيت البط اليوم

سجل سعر كتكوت البط الفرنساوي الذي يبلغ من عمره يوم واحد فقط بين 6.50 إلى 7.50 جنيه، وبلغ سعر كتكوت البط المسكوفي الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط بين 14 إلى 15 جنيهًا، فيما وصل سعر كتكوت البط المولار الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط بين 15 إلى 15.50 جنيه.

أسعار البط اليوم

بلغ سعر لحم البط الفرنساوي بين 24 إلى 24.50 جنيه، ووصل سعر لحم البط المسكوفي بين 47 إلى 47.25 جنيه، وسجل سعر لحم البط المولار بين 31 إلى 32.50 جنيه.

أسعار الرومي اليوم

وصل سعر كتكوت الرومي الأسمر الذي يبلغ من عمره يوم واحد فقط، بين 16.50 إلى 17 جنيهًا، فيما سجل سعر الكتكوت الرومي ألبوم الذي يبلغ من العمر شهر واحد فقط، بين 16 إلى 16.50 جنيه.

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وبلغ سعر كتكوت الرومي البرونزي الذي يبلغ من العمر يوم واحد بين 16.50 إلى 17 جنيهًا، وسجل كتكوت الرومي البرونزي الذي يزن حوالي 500 جرام، والذي يبلغ من عمره 45 يوم فقط، بين 44 إلى 44.50 جنيه.

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