إعطاء 1.52 مليون جرعة من لقاحات كورونا في هولندا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء أنه تم حتى الآن في هولندا إعطاء 1.52 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.وتشير البيانات المعلنة اليوم إلى أن معدل التطعيم في هولندا يقدر بـ27 ألفًا و310 جرعات يوميًا.ووفقًا لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق هولندا 2.5 سنة لتطعيم 75 بالمائة من سكانها بلقاح من جرعتين.وبدأت هولندا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو عشرة أسابيع.