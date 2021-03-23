الكشف عن نوعية السلاح المستخدم في مجزرة كولورادو الأمريكية

نقلت شبكة سي إن إن الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن أحد كبار مسؤولي إنفاذ القانون، عن نوعية السلاح الذي استخدم في الهجوم الذي خلف 10 قتلى أحدهم شرطي بولاية كولورادو الأمريكية.وأشار المسؤول، أن السلاح الذي استخدم في الهجوم كان رشاشا من نوع "أي آر-15".ورصدت الشبكة طائرة مروحية وهي تنقل عدة أشخاص بعيدا عن متجر كينج سوبرز للبقالة في منطقة تيبل ميسا، حيث وقعت الحادثة.وكشف شهود عيان، للشبكة الأمريكية، قيام رجال الشرطة بإخلاء عدد ممن كانوا في المتجر، وذلك من خلال السقف، بعدما ظلّ قسم منهم مختبئًا في خزانات الملابس لساعة كاملة.وأُلقي القبض على مشتبه به أصيب في الواقعة حسبما ذكرت السلطات في مؤتمر صحفي بعد ساعات.ولم تذكر الشرطة تفاصيل كثيرة ولا الدافع وراء الحادثة التي وقعت حوالي الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الاثنين.