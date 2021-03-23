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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكشف عن نوعية السلاح المستخدم في مجزرة كولورادو الأمريكية

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 09:40 ص
مجزرة كولورادو الأمريكية
مجزرة كولورادو الأمريكية
منار أحمد
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نقلت شبكة سي إن إن الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن أحد كبار مسؤولي إنفاذ القانون، عن نوعية السلاح الذي استخدم في الهجوم الذي خلف 10 قتلى أحدهم شرطي بولاية كولورادو الأمريكية.

وأشار المسؤول، أن السلاح الذي استخدم في الهجوم كان رشاشا من نوع "أي آر-15".

ورصدت الشبكة طائرة مروحية وهي تنقل عدة أشخاص بعيدا عن متجر كينج سوبرز للبقالة في منطقة تيبل ميسا، حيث وقعت الحادثة.

وكشف شهود عيان، للشبكة الأمريكية، قيام رجال الشرطة بإخلاء عدد ممن كانوا في المتجر، وذلك من خلال السقف، بعدما ظلّ قسم منهم مختبئًا في خزانات الملابس لساعة كاملة.

وأُلقي القبض على مشتبه به أصيب في الواقعة حسبما ذكرت السلطات في مؤتمر صحفي بعد ساعات.

ولم تذكر الشرطة تفاصيل كثيرة ولا الدافع وراء الحادثة التي وقعت حوالي الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الاثنين.

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