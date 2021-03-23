مستشار الأمن القومى الأمريكى: بايدن لن يعتذر لبوتين

علق مستشار الأمن القومي الامريكي جيك سوليفان، اليوم الثلاثاء، على وصف الرئيس الأميركي جو بايدن لنظيره الروسي فلاديمير بوتين بالقاتل، على مدى الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن بايدن لن يعتذر عما صدر منه.كما أضاف خلال مقابلة عبر شبكة MSNBC، أن الرئيس لم يخطئ، قائلا: "الرئيس سئل سؤالًا مباشرا وأعطى إجابة مباشرة أيضا".إلى ذلك، أضاف أن بايدن الذي أمضى 40 عاما في الخدمة العامة، سيمضي بأسلوبه هذا المباشر الذي اعتاد عليه، مؤكدًا أن واشنطن ستواجه أياما صعبة فيما يتعلق بالتعامل مع موسكو.يذكر أن الرئيس الأميركي كان أجاب حين سئل عما إذا كان يعتقد أن بوتين قاتل، خلال مقابلة مع شبكة أي بي سي الأسبوع الماضي، بـ"نعم أعتقد ذلك".وأشعل هذا التصريح غضبًا روسيًا، ورد بوتين على هذا الاتهام معتبرًا أن كل شخص يرى في الآخر خصاله، في إشارة إلى نظيره الأميركي.