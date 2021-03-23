مقتل 7 بحريق بمخيمات لاجئي الروهينجا في بنجلاديش

لقي سبعة أشخاص على الاقل حتفهم وأصيب العشرات، إثر حريق هائل دمر أجزاء من مخيمات لاجئي الروهينجا في منطقة كوكس بازار ببنجلاديش، بحسب ما قاله مسؤول في دائرة الإطفاء اليوم الثلاثاء.وقال محمد عبد الله، رئيس دائرة الإطفاء والدفاع المدني في المنطقة،عبر الهاتف، إن رجال الإطفاء أخمدوا النيران أثناء الليل، وعثروا على جثث متفحمة لثلاثة رجال وامرأتين وطفلين، تحت الأنقاض.وأوضح أن المصابين يخضعون حاليا للعلاج في مرافق صحية مختلفة تديرها وكالات الإغاثة، وأن الحكومة تقوم بتقييم حجم الأضرار الناتجة عن الحادث.وقال عبد الله إن سبب الحريق لم يعرف بعد.