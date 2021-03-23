واشنطن عن تهديد إيران قاعدة عسكرية أمريكية: ستدفع ثمنا باهظا

حذر جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إيران من تهديداتها ضد قاعدة عسكرية في الولايات المتحدة الامريكية، مشيرًا إلى أنها ستدفع ثمنا باهظا إذا دخلت في هذا المسار.ووفقًا لشبكة "إن اس إن بي سي"، فقد أكد سوليفان أن الرئيس الأميركي جو بايدن يأخذ على محمل الجد التهديد الذي تشكله إيران على الأفراد والموظفين والمنشآت والمصالح الأميركية في المنطقة وفي الولايات المتحدة.وقال سوليفان، سنتخذ تدابير لضمان دفاعنا وحمايتنا، وتحقيقًا لهذه الغاية يجب أن نوضح لإيران الثمن الباهظ الذي ينتظرها إذا دخلت في مثل هذا المسار.يذكر أن اثنين من كبار مسؤولي المخابرات الأميركية كانوا أشاروا في وقت سابق، بحسب ما نقلت وكالة أسوشييتد برس أمس، إلى أن إيران وجهت تهديدات ضد قاعدة فورت ماكنير العسكرية في العاصمة الأميركية، وضد نائب رئيس أركان الجيش.