7485 إصابة جديدة بكورونا فى ألمانيا

أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية عن تسجيل 7485 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا، خلال 24 ساعة الماضية.وأشار المعهد- على صفحته الإلكترونية اليوم الثلاثاء- إلى أنه تم تسجيل 250 حالة وفاة بسبب الفيروس خلال نفس المدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 74 ألفا و964 حالة وفاة.جدير بالذكر أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغت حتى الآن أكثر من مليونين و674 ألفا و710 إصابات بينما بلغت حصيلة الحالات النشطة 166 الف حالة.