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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«الركود سيد الموقف».. جولة فى مدابغ فى مصر القديمة (صور)

الإثنين 22/مارس/2021 - 11:59 م
جولة فى مدابغ
جولة فى مدابغ
أحمد القاضي
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بعد مرور ما يقرب من عام على ظهور فيروس كورونا المستجد في مصر، أجرت «الدستور» جولة في عدد من مدابغ الجلود في منطقة مصر القديمة، للتعرف على أوضاع العاملين بها، وتأثير انتشار الفيروس على البيع والشراء.

وقال محمود علي، أحد العاملين في المدابغ، إن العمل لم يعد كما كان عليه قبل انتشار فيروس كورونا منذ عام؛ وذلك بسبب ضعف الإقبال على الشراء.

وأضاف أنه اضطر خلال الأشهر الماضية العمل في وظائف أخرى بنظام اليومية، وذلك من أجل سد احتياجات أسرته، مثل العمل في المقاهي، أو كسائق توكتوك بنظام القبض اليومي.

أما محمد كمال، أحد العمال، فيقول إن كمية الجلود التي كانوا يدبغونها يوميا، قلت إلى النصف منذ انتشار فيروس كورونا، موضحًا أن أصحاب المدابغ اضطروا إلى تخفيض الرواتب تماشيًا مع الوضع المرتبك جراء انتشار الوباء.
جولة فى مدابغ
جولة فى مدابغ
جولة فى مدابغ
جولة فى مدابغ
جولة فى مدابغ
جولة فى مدابغ
جولة فى مدابغ
جولة فى مدابغ
جولة فى مدابغ
جولة فى مدابغ

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