«الإحصاء»: 144 مليون دولار صادرات أعشاب طبية خلال عام

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر من أعشاب الطب والعطور سجلت 144.4 مليون دولار خلال عام 2020، مقابل 117.3 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة قدرها 27 مليون دولار خلال عام.ولفت تقرير الإحصاء، إلى أن صادرات بذور زيتية وعلفية بلغت 58.2 مليون دولار خلال عام 2020، مقابل 41.9 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة قدرها 16.2 مليون دولار خلال عام.يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 27.5 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 30.5 مليار دولار خلال عام 2019، بانخفاض 2.9 مليار دولار خلال عام، فيما تراجعت الواردات من 76.3 مليار دولار لـ 69.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.