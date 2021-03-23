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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أهم المعلومات عن دليل خطة التنمية المستدامة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 06:28 ص
وزارة التخطيط
وزارة التخطيط
أميرة ممدوح
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أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، دليل خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي، وذلك على هامش مشاركتها في احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021، أمس، بحضور رئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وترصد «الدستور»، عبر السطور القادمة أبرز المعلومات عن دليل خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي، على النحو التالي:

1- الدليل هو الأول من نوعه الذي يضع آليات وضوابط واضحة وقابلة للتطبيق لدمج الفئات الاجتماعية، مثل المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة في الخطط التنموية.

2- تهيئة البيئة المشجعة لزيادة نسبة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي في ضوء توجيهات رؤية مصر 2030، وتخفيف حدة تأثيرات جائحة كورونا.

3- توجيه الجهات الحكومية نحو تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية التي تعمل على تنفيذ رؤية الدولة في مجال الرعاية الاجتماعية للمرأة والطفل.

4- منح أولوية في التمويل لهذه البرامج والمشروعات في خطط التنمية المستدامة.

5- إتاحة الفرصة للمرأة في تحديد أولويات الخطط والبرامج والمشروعات التنموية.
دليل خطة التنمية المستدامة
دليل خطة التنمية المستدامة
دليل خطة التنمية المستدامة
دليل خطة التنمية المستدامة
دليل خطة التنمية المستدامة
دليل خطة التنمية المستدامة
دليل خطة التنمية المستدامة
دليل خطة التنمية المستدامة
دليل خطة التنمية المستدامة
دليل خطة التنمية المستدامة

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